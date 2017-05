Oprichter en zanger van Allman Brothers Band is overleden

Gregg Allman, één van de oprichters van de Allman Brothers Band en een pionier van de southern rock, is overleden. De Allman Brothers Band had grote hits als Ramblin Man en Midnight Rider. Allman was een tijdlang getrouwd met Cher. Hij was ook lang verslaafd aan alcohol en drugs. Greg Allman is 69 geworden.

yt

