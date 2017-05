Geest van Nixon geeft raad aan Donald Trump in "The Simpsons"

Makers "House of cards": "We schrijven niet om commentaar te geven op Trump"

Makers "House of cards": "We schrijven niet om commentaar te geven op Trump"

Over enkele dagen geeft Netflix het vijfde seizoen vrij van "House of cards", de immens populaire politieke dramareeks. Hoe was het om de reeks te maken nu de realiteit de fictie heeft ingehaald in Washington?