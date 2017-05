"We blijven doen wat we altijd hebben gedaan. Wat het klimaat ook is, we moeten gewoon zo dapper mogelijk zijn als verhalenvertellers", zegt Gibson in een interview met het Canadese The Globe and Mail.

"We hebben een verhaal dat we aan het vertellen zijn, er is een traject en we hebben vaststaande personages. We doen enorm veel research en we antwoorden op en leven in het huidige moment. Cultureel en politiek is dat dezelfde periode die Trump gecreëerd heeft, maar we schrijven niet om commentaar te geven op Trump. We schrijven wat we zien en hoe we dat zien. En als er hier en daar wat relevantie en dialoog is tussen de twee, het zij zo", vult Pugliese aan.