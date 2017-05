Tom Waes reisde naar het grootste vluchtelingenkamp ter wereld

Tom Waes heeft al veel plekken op aarde gezien, maar de situatie in een vluchtelingenkamp in het noorden van Oeganda heeft hem bijzonder geraakt. Hij maakte er een speciale reportage over, Reizen Waes 12-12. In "Van Gils en Gasten" zijn getuigenis en al enkele fragmenten.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

