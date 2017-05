De uitzending van "Reizen Waes" in Haïti aan het begin van dit seizoen van het programma deed heel wat stof opwaaien. "In die uitzending zei iemand dat het geld van de ontwikkelingshulp niet goed terechtkomt, maar dat is absoluut niet waar in het geval van het Consortium 12-12."

"Ik vond het zo erg dat de inzamelingsactie Hongersnood 12-12 voor de vluchtelingen in Afrika niet goed op gang kwam en ik heb contact opgenomen met het Consortium 12-12. Het Consortium stelde me voor om zelf te gaan kijken in Afrika en de VRT vond het een goed idee om een speciale aflevering te maken", aldus Tom Waes.

"Ik heb erge dingen gezien in Noord-Oeganda, maar ook heel mooie dingen. De kracht van de vluchtelingen is ongelofelijk. Ze krijgen van 12-12 basisdingen en gaan daarmee aan de slag om een tent te bouwen. Ik weet niet of ik zo een veerkracht zou hebben als die mensen."

"In de uitzending laten we duidelijk zien hoe het geld van de inzamelingsactie wordt besteed en het wordt goed besteed", besluit Tom Waes. "Reizen Waes 12-12" wordt op zondagavond 4 juni uitgezonden op Eén.