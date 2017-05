Maar zelfs met die kennis van het Spaans, ligt iets loskrijgen over het regime erg moeilijk.

In een gezin heeft een dochter een misvorming aan de knie waardoor ze haar heup aan het beschadigen was. "Ze opereren je gratis", reageert de moeder. "Ook het studiemateriaal op school is gratis. Dat is een voordeel van het Cubaanse systeem. Dat is heel goed." Wanneer Meus vraagt naar de nadelen, is er meer terughoudendheid. "Er zijn er veel, echt veel", geeft ze toe. "Laten we daar niet op ingaan." De blikken van de vrouwen spreken boekdelen (zie foto hieronder).

Als nog een ander voordeel van het Cubaanse systeem haalt de bokscoach aan dat iedereen in Cuba een dak boven zijn hoofd heeft. In een gesprek met Humo voegt regisseur Kat Steppe hieraan toe dat de coach zich in november echt negatief uitliet over de toestand in Cuba, maar dat hij tijdens hun tweede bezoek zijn kar helemaal bleek te hebben gekeerd.

