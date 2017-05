Het nieuws over het nieuwe programma staat vandaag in De Morgen en in Het Laatste Nieuws en is bevestigd aan onze redactie. "Dit is een kwetsbaar project dat we op een integere manier zullen omkaderen", benadrukt Vier.

In "The Amsterdam project" kregen vijf daklozen een bankkaart waarmee ze in totaal 10.000 euro konden afhalen. Hun begeleiders bepaalden mee wat ze met het geld zouden doen. Ook Vier zal met een hulporganisatie samenwerken, maar het is nog niet duidelijk welke.

Bij het Netwerk tegen Armoede noemen ze het "een verfrissend idee". "Normaal moeten daklozen eerst aan tal van voorwaarden voldoen voor ze kans maken op bijvoorbeeld een dak boven hun hoofd", zegt Peter Heirman in De Morgen. "Dit vertrekt vanuit vertrouwen en zal hen een enorme boost geven, al blijft een goede opvolging essentieel. Die mensen mogen niet aan hun lot overgelaten worden."

Het programma heeft nog geen titel en het is ook nog niet duidelijk wanneer het uitgezonden zal worden. Met het programma wil de zender naar eigen zeggen het debat openen over hoe je daklozen het best helpt.