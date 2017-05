Niet alleen op sociale media waren er klachten, mediaregulator "Conseil supérieur de l’audiovisuel" kreeg tot gisteren een 20.000-tal klachten van kijkers toegestuurd. Organisaties die zich inzetten tegen homofobie lieten aan nieuwsmedia weten geschokt te zijn door de uitzending.

Zo zou bijvoorbeeld een van de "praatgasten" van Hanouna urenlang aan de telefoon gehangen hebben met een medewerker van "Le Refuge". Medewerker Nicola Noguier: "We waren compleet van slag door zijn huilbuien en door zijn angst om nu aan zijn ouders en vrienden te moeten toegeven dat hij homo is." The Gay Times beschuldgde Hanouna ervan "het probleem van homofobie te trivialiseren". Dat laatste werd na de uitzending door Hanouna tegensproken.

Een aantal adverteerders heeft intussen laten weten dat ze niet langer hun reclameboodschappen willen zien verschijnen tijdens "Touche pas à mon poste". Volgens de Franse editie van Buzzfeed gaat het onder meer om Chanel, Bosch, Disneyland Paris en Orange.

Hanouna is ook vroeger al in opspraak gekomen. Zo kuste hij bijvoorbeeld in oktober vorig jaar een vrouw op de borsten die dat helemaal niet wilde. De Franse minister van Vrouwenrechten mengde zich toen in het debat: "Ook in een entertainmentprogramma geldt dat als een vrouw "nee" zegt het ook "nee" is."

Nieuwswebsite Le Monde vroeg zich gisteren alvast af: "Is dit misschien de grap te ver van Hanouna?"