Crombez wilde al lang iets aan zijn conditie doen. Nu hij de kans kreeg om dat onder het controlerende oog van een cameraploeg en kijkend Vlaanderen te doen, wilde hij die niet laten liggen. "Maar twee maanden geleden heeft mijn huisdokter me wel verboden om mee te doen aan de 20 kilometer."

Sinds hij in 2003 in de politiek gegaan was, had Crombez niet meer gesport. Intussen is er veel veranderd. "Het gaat veel beter met mijn conditie. Nu kan ik al meer dan 13 kilometer lopen."

Karen Damen, het gezicht van het programma, wist dat Crombez wilde stoppen met roken en vroeg hem daarom voor het programma. "Ik was al geminderd, maar zat aan een pakje sigaretten per dag", beaamt Crombez. "Ik dronk tussen de 20 en de 30 koppen koffie. Elke keer dat ik aan een tankstation parkeerde, kocht ik een zak(je) pickles chips. Ik kon moeilijk ongezonder leven dan ik al bezig was. Al jaren wilde ik stoppen met roken en weer beginnen te sporten, maar het kwam er gewoon niet van."