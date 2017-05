Jeroen Lemaire is ervan overtuigd dat de smartphone zoals we die vandaag kennen, gaat verdwijnen. "Over tien jaar is de digitale chip in ons hoofd een feit", klinkt het.

"Het staat vast dat de smartphone ooit zal verdwijnen. Alles heeft zijn tijd in technologie. Op termijn worden we cyborgs, een organisme samen met de computer. Vroeger wou niemand een gsm, maar nu heeft iedereen er een. Het wordt the way of the world."

Volgens Lemaire hoeft dat geen beangstigende evolutie te zijn. "Technologie is niet moreel. Het is aan ons mensen om er iets zinnigs mee te doen. We voelen weerstand, maar dankzij de technologie kunnen we allemaal gezonder en langer leven", besluit Lemaire in "Van Gils & Gasten".