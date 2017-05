In de korte mededeling laat de weduwe van Ailes weten "bijzonder droef en gebroken" te zijn door het verlies van haar man, die ze omschrijft als "een echte patriot". "Ook al treuren we nu over zijn dood, toch vieren we ook het leven dat hij geleid heeft", klinkt het. Over zijn doodsoorzaak is niets bekend. Ailes vierde afgelopen maandag nog zijn 77e verjaardag.

Ailes stond aan het hoofd van Fox News sinds de oprichting van de zender in 1996. Hij bouwde de rechtse en conservatieve zender op vanuit het niets. Op die manier werd deze grote politieke stroming in de VS definitief verankerd in het Amerikaanse medialandschap.

Fox News haalde al snel hoge kijkcijfers en werd zo een stem om rekening mee te houden in de Amerikaanse politiek. Zijn slogans waren "fair and balanced" en "we report, you decide" , al waren die met een korrel zout te nemen. Voor hij Fox News uit de grond stampte, als rechtstreekse concurrent voor het populaire CNN, stond Ailes aan de hoofd van een ander mediabedrijf, CNBC.

Ailes zette vorig jaar een stap terug, na hardnekkige beschuldigingen van seksuele intimidatie bij de zender door verschillende vrouwelijke medewerkers. Ook na zijn vertrek bleef Ailes ontkennen dat hij grensoverschrijdend gedrag had gesteld.