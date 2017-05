Wat heeft Chris Cornell betekend voor de muziekgeschiedenis?

Grunge-icoon en Soundgarden-frontman Chris Cornell is op 52-jarige leeftijd overleden. Wie was hij en wat heeft hij betekend voor de muziek in de jaren 90 tot nu? Stijn Van De Voorde van Studio Brussel geeft tekst en uitleg. "Het was wel verfrissend dat een donker grunge-icoon als Cornell bijvoorbeeld Michael Jackson coverde."

