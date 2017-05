Het is de allereerste keer dat de Commissie een boete oplegt voor foutieve informatie. In 2014 onderzocht de Commissie de overname van berichtendienst WhatsApp door het populaire sociaal netwerk. Maar volgens eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager hield het bedrijf daarbij informatie achter. De boete is volgens Vestager een "duidelijk signaal" dat er niet met overnameregels gesold kan worden.

Dat is ook de reden waarom het bedrag zo hoog is, aldus Vestager. De Commissie neemt het niet dat Facebook destijds tweemaal zei dat het de Facebookaccounts niet automatisch kan koppelen aan de accounts van WhatsApp-gebruikers. Maar bij een update in 2016 kondigde WhatsApp de mogelijkheid aan om het telefoonnummer van de WhatsApp-gebruiker te koppelen aan Facebook, en dat was dus niet wat Facebook aan de Commissie beloofd had.

Eind vorig jaar maakte de Commissie hierover formeel haar bezwaren over aan Facebook. Volgens de Commissie wist Facebook toen al heel zeker dat de twee diensten wel met elkaar te koppelen vielen en heeft het socialemediabedrijf de Commissie dus voorgelogen.