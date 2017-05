Elk jaar worden de wenkbrauwen opnieuw gefronst: waarom worden er zo weinig vrouwen met hun films geselecteerd in de Officiële Competitie? Ook dit jaar zijn slechts 3 van de 19 competitiefilms geregisseerd door vrouwen: "The beguiled" van Sofia Coppola, "Hikari" van Naomi Kawase en "You were never really here" van Lynne Ramsey.

Tot nu toe is de Gouden Palm in die 70 jaar nog maar één keer door een vrouw gewonnen: Jane Campion voor "The piano", en ze moest de prijs delen met Chen Kaige voor "Farewell my concubine". 24 jaar later is het hoog tijd, lijkt ons, om verandering te brengen in die droevige statistiek.