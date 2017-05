De sitcom "Miranda" liep tussen 2009 en 2013 drie seizoenen lang op de BBC. In ons land werd de serie over de nogal struise en mannelijke Miranda, wiens liefdesleven niet bepaald over rozen loopt, uitgezonden op Eén. Ondanks de torenhoge kijkcijfers was het na drie reeksen en enkele specials eind 2015 definitief over and out.

Sinds de laatste kerstspecial zwellen de geruchten over een film rond het personage Miranda aan. Maar Miranda Hart, die niet enkel gestalte geeft aan het gelijknamige personage maar de reeks ook bedacht, heeft die geruchten nu definitief naar de prullenmand verwezen, in een interview met BBC Radio 4.

"Ik heb dat idee serieus overwogen. Er zijn zelfs gesprekken geweest met BBC Film, en ik was zelfs al begonnen aan de voorbereidingen van een script. Maar toen ik een tweede keer nadacht, kwam ik tot de conclusie dat dit soort film nooit zou werken", aldus Hart. Een van haar argumenten daarvoor is dat de serie wordt opgenomen voor een publiek, wat een heel ander gegeven is dan een cinemacontext. "Zonder rechtstreekse lachband werkt dit genre niét."