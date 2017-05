De Vlaamse media stellen Liekens teleur. Expliciete seksuele voorlichting komt niet aan bod. Op dat vlak lopen we achter op pakweg Nederland, waar bijvoorbeeld de Vlaamse Kaat Bollen "Sex college" presenteert. Liekens benadrukt dat je best op voorlichting kunt inzetten, want porno is niet weg te krijgen. "Zeker niet bij tieners en hun smartphones", lacht ze.

Een rondvraag bij de Vlaamse zenders bevestigt dat er (voorlopig) geen educatief programma zit aan te komen. "Dat hangt af van het voorstel of de format. Alleszins niet dit najaar. We hebben op Vijf nog recent "Alle dagen seks" gehad ", klinkt het SBS Belgium.

Ook bij VTM zijn er "geen concrete plannen", net als bij de VRT. "Seks kan zeker aan bod komen: in een fictiereeks als "Zie me graag", in een actuaprogramma als "Pano" of bij Lieven Van Gils aan tafel. Een duidelijke demonstratie hebben de Eén-kijkers daar nu niet bij nodig", zegt netmanager Olivier Goris met een knipoog.

Liekens is het daar helemaal mee eens: "Een expliciete demonstratie, open en bloot op televisie dat hoeft écht niet. Daar voel je je te ongemakkelijk bij dus dat werkt niet. Het is wel nuttig om jongeren iets dergelijks aan te bieden als tegengewicht voor de porno, maar dan via het internet. Een tv-programma als "Sex in class" toont de noodzaak aan expliciete seksuele opvoeding en maakt komaf met hardnekkige misverstanden, zonder vrijende koppels in beeld."