De carrière van Sergio Herman begon als tiener in de keuken van zijn vader Ronnie, in Sluis. De latere sterrenzaak Oud Sluis was toen nog een gerenommeerd mosselrestaurant. Herman nam de zaak midden jaren 90 van zijn vader over en stuwde Oud Sluis met drie Michelinsterren richting de culinaire wereldtop.

In 2013 verliet Herman Oud Sluis, om nieuwe uitdagingen aan te gaan met zijn zaken "The Jane" in Antwerpen, "Pure C" in Cadzand en zijn frietketen "Frites Atelier". AIRrepublic, zijn tweede restaurant in Cadzand dat afgelopen jaar de deuren opende, is niet minder dan een ode aan de keuken die zijn vader hem deed ontdekken. In interviews liet Herman het nooit na te benadrukken hoe zijn vader hem op professioneel vlak heeft gevormd tot de sterrenchef die hij uiteindelijk is geworden.