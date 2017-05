De Amerikaanse acteur Jim Parsons is getrouwd met zijn vriend Todd Spiewak. Parsons is vooral bekend van zijn rol in de sitcom "The big bang theory".

De 44-jarige acteur outte zich in 2012 als homo in een artikel in de krant The New York Times. Een jaar later maakte hij bekend dat hij een relatie heeft met de ontwerper Todd Spiewak.

Naast zijn rol in "The big bang theory" was hij ook te zien in de films "Hidden figures", "The muppets" en "Gardener of eden".