Siska Schoeters is niet te spreken over een reclame-sms die ze op Moederdag heeft ontvangen. Ze pikt het niet dat Weight Watchers op moederdag insinueert dat ze wat kilo's kan verliezen.

Weight Watchers meldt in Het Nieuwsblad dat het niet de bedoeling was om de klanten te bruskeren.

"Het gebeurt vaker dat we kortingen aanbieden aan onze leden per sms. Omdat ons programma staat voor gezond leven en goed voor jezelf zorgen, hebben we dit verstuurd voor Moederdag. Het kadert in een brede campagne waar een gezonde levensstijl centraal staat, de boodschap was eigenlijk dat mama's ook aan zichzelf mogen denken", zegt Sabine De Prest van Weight Watchers in de krant.