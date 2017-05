De nieuwe Miss USA Kara McCullough heeft zondagavond tijdens de schoonheidswedstrijd enkele opmerkelijke uitspraken gedaan. In de show in Las Vegas verklaarde ze dat gezondheidszorg een privilege is en geen recht voor de bevolking.

De 25-jarige McCullough werkt als wetenschapster voor de US Nuclear Regulatory Commission. Net op het moment dat in Amerika het debat over het afschaffen van Obamacare woedt, gooide ze olie op het vuur door te stellen dat gezondheidszorg geen recht is voor iedereen.

De vorige president Barack Obama rolde zijn Obamacare (de Patient Protection and Affordable Care Act) uit om alle Amerikanen aan een ziekenkostenverzekering te helpen. Het plan verplicht alle Amerikanen om een ziekenkostenverzekering te nemen. Verzekeraars mogen geen klanten weigeren.

Het afschaffen van Obamacare was een van de verkiezingsbeloftes van de nieuwverkozen president Donald Trump, maar Trump krijgt zijn plan voor een afgezwakt ziekteverzekeringsplan niet doorgedrukt.