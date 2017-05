Braeckman heeft - zelfs naar televisienormen - lang aan zijn eerste programma gewerkt. De eerste gesprekken met de VRT-bazen over zijn - toen nog - vage concept dateren van 2011, nog voor hij naast Tomas De Soete het gezicht werd van “Café Corsari”. “In televisieland moet je de wind in de zeilen hebben om een idee te kunnen uitwerken. Ik wilde na het einde van “Cafe Corsari” héél graag iets anders doen dan livetelevisie”, legt hij uit.

“Ik ben 6 jaar journaalanker geweest, en ik heb 6 seizoenen “Corsari” gedaan. Het leek me leuk om iets van nul te bedenken, het in de juiste vorm te kneden en af te werken en dan pas in de etalage te leggen. Zoals een bakker dat met zijn mooiste patisserie doet. Dit idee was al even aan het rijpen, voor de ruimte er was om aan het bakproces te beginnen. Maar mijn drang om specifiek het brede en warme Eén-publiek een inkijk te geven in menselijk gedrag, was zeer groot", benadrukt hij.

"Vergis je niet: als er geen kant-en-klaar Endemolformat op tafel ligt, dan is de stap van een idee naar een afgewerkte televisieaflevering zéér groot. De eerste opnames dateren van vorige lente, maar in totaal heeft het twee jaar geduurd om 8 volledige afleveringen uit alle ideeën en beelden te puren.”