Donderdagavond keken op Eén gemiddeld 604.934 kijkers naar de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival vanuit Kiev.

De eerste halve finale, met Blanche, werd dinsdagavond gemiddeld door 817.865 mensen gevolgd. Ook toen was er een piek in de cijfers iets over 23 uur (955.162), kort voor de jury bekendmaakte dat Blanche doorstootte naar de finale.