Nieuw dit jaar is dat er in de categorie entertainment twee prijzen voor beste entertainment worden uitgereikt: een prijs voor studioprogramma's en een prijs voor entertainmentprogramma's op locatie. Het nieuws staat in de Mediahuis-kranten en op de website van de Vlaamse Televisie Sterren.

Vier heeft zijn nominaties vooral te danken aan de succesvolle fictiereeks "Callboys". De "Callboys" kunnen wel maar twee beeldjes winnen: dat voor beste acteur en beste comedy.

"Waar een programma wordt uitgezonden, is voor ons niet van tel", laat De Vlaamse Televisie Academie weten in een reactie aan De Standaard en Het Nieuwsblad. "Wij trekken de ene zender niet voor, we kijken enkel naar de kwaliteit. (...) Er zijn het afgelopen jaar enorm veel goede programma's gemaakt. Als je ze allemaal gezien hebt, dan heb je een jaar niet geslapen. Zeker op gebied van comedy zijn er mooie dingen gemaakt. Nu zijn enkel "Callboys", "Auwch", "Wat als?" en "De ideale wereld" genomineerd, maar ook "De 16" of "Generatie B" hadden in dat lijstje thuisgehoord. We leven in weelde."

De avond zelf wordt bekendgemaakt wie de prijs voor rijzende ster en de carrièreprijs krijgen.