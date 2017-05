De bekende kok Kobe Desramaults heeft eind vorig jaar afscheid genomen van zijn restaurant In De Wulf in Dranouter. De kok kondigt nu de opening van de reservaties voor zijn nieuwe restaurant Chambre Séparée in Gent aan op Facebook.

Chambre Séparée opent op 1 juni de deuren in de Keizer Karelstraat 1 in de Arteveldestad. "Kobe Desramaults serveert in "Chambre Séparée" een degustatie menu die bestaat uit een 20 tal gangen. De gerechten wisselen naargelang aanvoer van landbouwers, leveranciers en seizoen", klinkt het op de website van het nieuwe restaurant.