Aandachtige "Thuis"-kijkers zullen wel een belletje horen rinkelen als ze de naam van Junes Bakkal horen. Hij is de jongere broer van Adil, die bijna een jaar geleden afstudeerde, maar nog steeds geen geschikte job heeft gevonden. Hij dook in de serie al eens op toen hij solliciteerde bij De Kabouters, maar weigerde de job. Nu zijn moeder de geldkraan dichtdraait, krabbelt hij terug.

Het personage wordt gespeeld door Aboubakr Bensaihi, die vorig jaar nog werd uitgeroepen als Molenbekenaar van het Jaar. "Sinds zijn rol in "Ben X" kijk ik op naar Pol Goossen (die Frank speelt in de serie, nvdr.). Het is een eer dat ik samen met hem kan spelen en van hem kan leren", zegt hij in een persbericht. "Ik amuseer me hier op de set van "Thuis". Ik ben hier met mijn gat in de boter gevallen als startende acteur."

Nawfel Bardad-Daidj - die de rol van Adil voor zijn rekening neemt - is blij met zijn komst. "Ik herken in hem de Nawfel van enkele jaren geleden. Dat schept een band. In het verhaal zijn Adil en Junes broers, maar ook naast de set zijn we bro’s."