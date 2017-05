Peter Van de Veire (45) is zonder twijfel mijn mediapapa. Hij geeft me elke dag goede raad, en die is van onschatbare waarde.

Op radiovlak heeft Van den Steen al wat kilometers op de teller, maar in televisieland is ze een groentje. “In de MNM Ochtendshow mag alles happy happy, joy joy zijn. Ik probeer mezelf te zijn en zo veel mogelijk open te staan voor het publiek. Er luisteren elke dag een half miljoen mensen naar Peter en mij, maar die zie je niet. In een televisiestudio zie je wel al die hoofdjes naar jou kijken. Het livegegeven is op zich hetzelfde, alleen ben je je voor een camera enorm bewust van elke handeling, elk haarsprietje en elke beweging in je gezicht. En dat is soms een beetje vreemd, maar ik kan die knop wel snel omdraaien. En ik vind het nog leuk ook.”

Haar vaste radiovriend Peter Van de Veire ruilt ze nu even in voor Freek Braeckman, die na “Café Corsari” terug is van weggeweest. “Freek en Peter zijn heel andere mensen, maar allebei even tof om mee samen te werken. En ze hebben allebei heel andere media-ervaring, dus dat is voor mij heel leuk om van te leren Ik heb van Freek dingen geleerd die ik van Peter nog niet wist, en omgekeerd. Peter geeft me elke dag wel ergens goede raad over, zowel op radiovlak als over het leven of –jawel- over kledij. Over dat laatste neem ik natuurlijk niets aan, maar los daarvan heb ik veel aan zijn feedback. Peter is niets minder dan mijn mediapapa.”