Caudron juicht het toe dat er overleg is, maar benadrukt dat wat er nu aan het gebeuren is vijf jaar geleden al voorspeld werd. Peter Quaghebeur (CEO SBS) die gisteren aan de alarmbel trok, was van 2003 tot 2011 ook al directeur-generaal van VMMa, het huidige Medialaan. "Ik heb toen al een pleidooi gehouden om te kijken naar de behoefte van de consument", zegt Caudron. "Het was op dat moment al duidelijk dat mensen meer (keuze)vrijheid willen en dat ze willen bingewatchen (meerdere afleveringen van een reeks meteen na elkaar bekijken, nvdr). Daar heeft Netflix, dat toen nog niet in ons land beschikbaar was, een antwoord op geboden. Mocht men hier toen meteen in actie geschoten zijn, dan hadden we de kijker meer lokaal kunnen houden."

Twee jaar geleden schreef Caudron in het boek "Het nieuwe tv-kijken" dat televisie alleen door samenwerking het massamedium bij uitstek kon blijven. "Ik hield hetzelfde pleidooi, samen met Leo Neels (professor mediarecht) en Dirk Wauters (ex-CEO VRT). Toen zijn we zwaar aangepakt door de commerciële zenders en nu komen ze tot dezelfde conclusie die wij toen al maakten." Caudron suggereerde de crossmediale benadering: televisieproducties aanbieden op meerdere platformen, de grenzen tussen de media laten verdwijnen, met als doel beter tegemoet te komen aan de vraag van de kijkers.