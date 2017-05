De FRDO Persprijs Duurzame Ontwikkeling gaat afwisselend naar de geschreven pers en naar de audiovisuele media. Voor deze editie kwamen kranten-, tijdschrift- en internetartikelen in aanmerking die gepubliceerd werden tussen 1 januari en 31 december 2016. De jury bestond uit communicatiedeskundigen van de leden van de raad.

In de categorie kranten ging de prijs naar Annelies Roose voor haar reportages "40 dagen zonder afval" in Het Nieuwsblad. De jury vond de serie "helder geschreven, toegankelijk en aantrekkelijk vormgegeven".

"Verschillende aspecten van de afvalproblematiek komen aan bod. Door zelf te proberen thuis minder afval te produceren en daarover te berichten, slaagde de journaliste erin een levendig verhaal te brengen", aldus de jury.

In de categorie elektronische media ging de prijs naar Tine Hens voor haar dossier "Klimaattop Marrakech" op de website van MO* Magazine. De jury waardeerde de consequente houding van de auteur om niet naar Marrakech te vliegen voor een reportage over de klimaatonderhandelingen daar, maar om verslag uit te brengen van achter haar bureau, op basis van al wat op het net beschikbaar was over de klimaattop.

"Het experiment is meer dan geslaagd te noemen, want het journalistieke resultaat is even onderbouwd als de artikelen van de journalisten die wel ter plaatse waren", luidt het bij de jury.

In de categorie tijdschriften won Guy Nantier voor zijn reeks "Agroforestry" in Veeteelt-Vlees, het maandblad voor de vleesveehouderij. "Agroforestry is een landbouwbenadering die nog niet zo bekend is, en een manier om de kringloop te sluiten in een sector met een grote voetafdruk", luidde het verdict van de jury. De jury waardeerde "de onderbouwde analyse in het artikel, met zowel aandacht voor omgevingsfactoren als voor de economische voordelen voor de producent".

De Franstalige laureaten waren onder meer Sophie Devillers van de krant La Libre Belgique en Philippe Lamotte van het tijdschrift Valériane. De laureaten ontvingen naast een geldbedrag een trofee in de vorm van een kunstwerk.