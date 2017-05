De fans van "Dynasty" mogen zich opmaken voor een nieuw seizoen van de soapserie die liep van 1981 tot 1989. "Dynasty" betekende de grote doorbraak voor onder anderen Joan Collins en Heather Locklear.

De serie vertelt het verhaal van de vele vetes tussen de familie Carrington en de familie Colby. De Amerikaanse zender CW heeft aan The Wrap gemeld dat de remake eind dit jaar uitgezonden zal worden.

In de cast zitten onder anderen Grant Show en Elizabeth Gillies. Grant Show is bekend van "Melrose Place". Elizabeth Gillies is bekend van de serie "Victorious". Het is nog niet bekend of er ook acteurs uit de cast van de originele serie een rol hebben gekregen in de remake van "Dynasty".