In "Over eten" gaf Marjolein Vanoppen van de Universiteit Gent uitleg over de kwaliteit van kraantjeswater. Volgens de professor is de kwaliteit van kraantjeswater minstens even goed als flessenwater en soms is de kwaliteit van kraantjeswater beter.

We leerden ook dat je exorbitant veel pistolets met maanzaad moet verorberen om high te worden. Maanzaadjes zijn zaadjes van papaver, de plant waarvan heroïne en opium kan gemaakt worden. "Maar om er high van te worden moet je kilo's eten", verduidelijkt professor Tara Grauwet van de KU Leuven.

Tot slot werd in "Over eten" ook meegegeven dat zalmforel geen zalm is, maar een forel die hetzelfde eten heeft gekregen als gerookte zalm.