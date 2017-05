Test-Aankoop heeft de voorbije maanden klachten binnengekregen van meer dan vierhonderd concertbezoekers die zich belazerd voelen door de Zwitserse doorverkoopsite Viagogo.

“De website fungeert als platform waar mensen tickets voor concerten en events kunnen doorverkopen. Dat gebeurt vaak met woekerwinsten en dat mag niet. De verkoop van concerttickets met winst is illegaal in België sinds 2013. Dat is waar Viagogo zich mee bezighoud", zegt Simon November van Test-Aankoop.

"We hebben meer dan vierhonderd klachten van mensen gekregen over Viagogo. Dat gaat over mensen die veel te veel hebben betaald voor hun concerttickets. We hebben geen exact cijfer, maar elke keer dat er een groot concert wordt georganiseerd van bijvoorbeeld K3 of Adele, krijgen we klachten binnen van mensen die via Google bij Viagogo terechtkomen. Die krijgen achteraf door dat ze veel te veel hebben betaald."

"We gaan Viagogo dagvaarden. Het bedrijf is gevestigd in Zwitserland, maar we dagen ze voor de rechter in België wegens inbreuken op de Belgische wet die de doorverkoop van concerttickets verbiedt. Het is van Viagogo dat je de tickets verkoopt en zij overtreden de wet."

Begin dit jaar liet minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) weten dat hij hulp heeft gezocht bij de Zwitserse autoriteiten om de website aan banden te leggen in ons land. De aanleiding daarvoor was de verkoop van tickets van U2 in het Koning Boudewijnstadion nog voor de officiële verkoop van start ging.