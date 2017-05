Volgens Véronique speelt de vroedvrouw een sleutelrol in die begeleiding. "Tijdens en na mijn zwangerschap had ik een sterke band met haar."

Dat de actrice net nu de foto deelt met haar Instagramvolgers, is een bewuste keuze. "Afgelopen vrijdag was het Internationale Dag van de Vroedvrouw. Mijn vroedvrouw heeft toen de Gouden Pinard 2017 gewonnen, een prijs voor de vroedvrouw van het jaar. Bovendien heeft ze meegeholpen aan de ontwikkeling van een nieuwe toolkit die je doorheen de verschillende fases van borstvoeding helpt." Die kit is voor vroedvrouwen, zodat zij naar alle jonge mama’s dezelfde tips en richtlijnen kunnen communiceren. Het gebrek aan eenduidige communicatie is volgens Véronique namelijk dé reden waarom moeders soms onvoldoende geïnformeerd zijn.

"Als je net bevallen bent, komen er soms 10 vroedvrouwen naar je toe die elk andere tips geven over borstvoeding. Je hebt echter één iemand nodig die je begeleidt en je door die fase helpt", aldus nog Véronique. "Met mijn foto probeer ik borstvoeding in een positief daglicht te plaatsen, want het is zo een mooi fenomeen."