Friedl Lesage had voor de live uitzending de jongste en oudste gast uitgenodigd die de laatste tijd te gast waren in "Touché". Ergys Brocaj, oprichter van het jongerenproject MyUtopia, is 18 jaar. TV-coryfee Paula Semer is 92 jaar. Op het podium in Leuven leken ze het prima met elkaar te kunnen vinden, al waren ze het over één topic grondig oneens. Porno.