De campagne werd niet afgevoerd, maar wel aangepast. “Ik herinner me weinig van die heisa. Zulke zaken waaien meestal snel over”, zegt Poppe aan onze redactie.

Hoe dan ook ziet de mediafiguur niet in waarom deze campagne zou moeten worden stopgezet. “Wat is daar mis mee? Het is een mooie affiche en Pommeline is een mooi meisje. Wat is hier nu vrouwonvriendelijk aan? Ik denk niet dat Pommeline een onderdrukte vrouw is die verplicht werd om dit te doen. Ze kiest hier zelf voor, dus waarom zou iemand anders mogen zeggen dat ze dat niet mag doen? Het is allemaal nogal betuttelend.”

“De affiches storen mij ook niet in het straatbeeld”, besluit Poppe. “Het is niet dat mijn kinderen deze affiches absoluut niet mogen zien. Ze staat ook gewoon in bikini. Het is een beetje overdreven allemaal. We leven in 2017, niet in de middeleeuwen.”