Het verhaal van De Preter begint met barstende hoofdpijn. "Mijn collega's vinden dat ik niet zelf naar huis mag rijden en bellen een taxi. Thuis kruip ik in bed. Enkele weken later word ik wakker in het ziekenhuis."

De Preter heeft een zeer zware hersenbloeding gehad, is in coma twee maal geopereerd en een deel van haar schedel is weggenomen om de druk in haar hoofd te verminderen. "Ik besef dat ik door het oog van de naald ben gekropen. Het mag een wonder heten dat ik er nog ben. Redelijk intact. Behalve dat ik terug moet leren stappen, zelfstandig leren eten, lezen, telefoneren,... alles eigenlijk."

Even later krijgt ze echter de horen dat de oorzaak van de hersenbloeding een hersentumor is. Ze moet beslissen of ze de tumor laat verwijderen tijdens een risicovolle hersenoperatie, daarna volgende 7 weken bestraling en chemotherapie.