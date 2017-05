"Ze worden hier zot, Peter", zei Tom De Cock, die in de school zelf het nieuws ging bekendmaken. "Ik geraak zelfs niet uit die bestelwagen. Ik ben even sprakeloos." De school kreeg de gouden ster uit handen van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "Ik ben ongelofelijk trots op alle scholen in Vlaanderen, maar vandaag ben ik het meest trots op jullie allemaal", sprak ze de leerlingen toe. De minister waagde zich zelfs even aan een rondje crowdsurfen (zie video onderaan). Ook Hilde Allaert, directeur van de school, is heel trots. "Ik had het niet verwacht."

Om zich in te schrijven kon elke Vlaamse en Brusselse school een filmpje insturen waarin de leerlingen tonen dat "als één groep samen grenzen verleggen" in het DNA van hun school zit.

De 20 strafste scholen die dat deden, kregen een bezoek van de jury van De Strafste School, met daarin MNM-dj Tom De Cock, YouTuber Zaka, vertegenwoordigers van de Vlaamse Scholierenkoepel en leden van de sterrenjury (o.a. Pieter Timmers, Danira Boukhriss, Mathias Vergels en Rik Verheye).

Om de jury te imponeren, stelden de leerlingen van Sint-Bavo zich de uitdaging om het wereldrecord "dabben" te verbreken. Dat lukte, maar liefst 1.531 leerlingen en leerkrachten hielden op de speelplaats minutenlang de populaire dansbeweging synchroon aan.

Van alle scholen liet de Sint-Bavohumaniora de diepste indruk na op de jury. Het is de grootste school die ooit De Strafste School gewonnen heeft. "Er was net als in alle andere deelnemende scholen ambiance, muziek, dans, spektakel, een zee van kleuren en ballonnen", zegt De Cock. "Maar meer dan elders was de hele campus volledig in handen gegeven van de leerlingen, die ons tot in de details overtuigd hebben van de liefde voor hun groene stadsschool. Bij Sint-Bavo klopte het plaatje helemaal. Toen we er aankwamen, hing er een heel verbonden sfeer. Ze hebben hier een ongelofelijk sterke en knappe leerlingenraad. Ze hebben een groot hart want ze doen ook heel wat acties buiten de school."