"Het is een belangrijk signaal dat Google en Facebook effectief middelen en personeel inzetten op de bestrijding van fake news", al benadrukt Silverman dat die bedrijven vooral willen dat mensen weten dat ze ermee bezig zijn, om zo hun gebruikers gerust te stellen. "We moeten kijken of ze ermee bezig blijven, we moeten ze verantwoordelijk houden." De rol van Facebook en Google is volgens de fake news expert ook wat dubbel. Zo zijn er veel websites die fake news verspreiden die wel degelijk met die technologiereuzen samenwerken voor reclame-inkomsten. "Dat kan makkelijk aan banden worden gelegd."

Bovendien is bijvoorbeeld Facebook zo groot geworden dat het onbegonnen werk is om alles te gaan controleren. "Er loggen maandelijks bijna 2 miljard mensen in op Facebook", zegt Silverman. "Facebook kan niet iedereen voortdurend in de gaten houden. Er gaan altijd oplichters en bedriegers zijn die door de mazen van het net glippen. Het is een eindeloze strijd, maar dat wil niet zeggen dat we die niet moeten voeren."