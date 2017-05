De voorbije weken is Facebook geconfronteerd geweest met twee incidenten met de livestreamfunctie van de sociaalnetwerksite. In Cleveland gebruikte een surfer de livestream om te vertellen dat hij een 74-jarige man had gedood. In Thailand streamde een gebruiker zijn relaas over hoe hij zijn 11 maanden oude baby te doden.

Om te vermijden dat zo een video's nog online verschijnen en om ze snel op te sporen heeft Facebook 4.500 mensen in dienst. Die ploeg wordt versterkt met 3.000 extra mensen.

Mark Zuckerberg belooft in een bericht op Facebook dat het Facebook menens is in de strijd tegen ongewenste content. Gebruikers zullen in de toekomst makkelijker ongepaste inhoud kunnen melden, zodat de beelden of berichten snel verwijderd kunnen worden.