Vandaag is het de Dag van de Persvrijheid. In Bozar in Brussel was er een congres hierover met veel journalisten. VRT-journalist Inge Vrancken geeft meer uitleg aan "Karrewiet"-reporter Jisse.

Vandaag is het de Dag van de Persvrijheid. In Bozar in Brussel was er een congres hierover met veel journalisten. VRT-journalist Inge Vrancken geeft meer uitleg aan "Karrewiet"-reporter Jisse.