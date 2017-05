Binnenkort komt er voor Vlaamse televisiemakers en scenaristen een richtlijn van hoe ze in hun creatieve werk moeten omgaan met zelfdoding. Een gelijkaardige richtlijn bestaat al voor de media. Het is de bedoeling dat de Werkgroep Verder, de organisatie die nu al toeziet op de naleving van de mediarichtlijn, in juni de fictierichtlijn afrondt. Daarvoor wordt er nog overleg gepland met het kabinet van Mediaminister Gatz.

De Werkgroep Verder, de organisatie voor hulp aan nabestaanden na zelfdoding, heeft intussen bijna 15 jaar ervaring met de manier waarop media best omgaan met zelfdoding. De organisatie heeft wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor die media opgesteld. Die richtlijnen moeten er onder meer voor zorgen dat er minder zelfdodingen zijn naar aanleiding van berichten die in de media verschijnen.

Volgens minister van Welzijn Jo Vandeurzen is de "de kwaliteit van de berichtgeving over zelfdoding sinds 2004 verbeterd". Omdat het thema zelfdoding niet alleen in het nieuws aan bod komt, maar ook in steeds meer films en fictiereeksen dringt zich ook daar een richtlijn op. "Het doel is om te komen tot hanteerbare richtlijnen die geen beknotting van de artistieke vrijheid inhouden, maar wel een uitdaging zijn om creatiever om te gaan met plotwendingen, alternatieve scenario's, en cliffhangers." Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is niet ingegaan op de uitnodiging om mee te werken aan de fictierichtlijn.