In "Bake off Vlaanderen" gaat Wim Opbrouck op zoek naar de beste thuisbakker van Vlaanderen. Acht weken lang zullen tien kandidaten het tegen elkaar opnemen in het programma. De opnames starten komend weekend, de uitzendingen zijn voorzien voor dit najaar.

"Na het zien van "The great British bake-off" had ik ongelooflijk veel zin om dit programma te presenteren", zegt Opbrouck in een persbericht. "Patisserie is voor mij hogere wiskunde. Ik ben zelf een kluns op bakgebied, maar ik hou van het vakmanschap en meesterschap van goeie bakkers en patissiers. De kandidaten zijn zeer divers en allen gepassioneerd door de edele kunst van het bakken. Naast het theater- en filmwerk heb ik zeer veel goesting in dit warmhartig project."