"Eric heeft een pauze gevraagd om enkele persoonlijke problemen aan te pakken. Hij lijdt aan een depressie en heeft enkele weken rust gevraagd. De producers hebben hem dit gegund." Met die woorden bevestigt een woordvoerder van Dane aan Today dat de acteur een poosje buiten strijd is wegens een depressie.

Dane speelt al enkele jaren de rol van kapitein Tom Chandler in de apocalyptische serie "The last ship" van de Amerikaanse kabelzender TNT. Rond deze tijd vonden de opnames van het vierde seizoen plaats, maar die liggen nu een poosje stil.

Naast zijn acteerprestaties in "The last ship" is Dane bekend van "Grey's anatomy". In die ziekenhuisreeks speelde hij de rol van Mark Sloan, beter bekend als "McSteamy".

In het verleden is Dane geregeld openhartig over zijn gezondheidstoestand geweest. Zo overwon hij in 2008 huidkanker en liet hij zich in 2011 opnamen om af te kicken van pijnstillers. Hij is gehuwd met actrice Rebecca Gayheart. Samen hebben ze 2 kinderen.