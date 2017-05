"Het logo heeft ook veel weg van dat van het NRC Handelsblad. Dat wijst wel de andere kant op. We hebben daarover gediscussieerd, maar we hebben toch voor dit logo gekozen omdat het onze filosofie goed typeert. Dat Kuurne hetzelfde logo heeft, wisten we niet."

Burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne heeft de gelijkenis al opgemerkt. "De Morgen plaatst het logo van de gemeente Kuurne op de voorpagina. Vergoeding?", schrijft hij al dan niet grappend op Twitter, gevolgd door: "De Morgen houdt van Kuurne!".

"Het was geen bewuste diefstal", verzekert Goovaerts. "We gaan zeker contact opnemen met burgemeester Benoit in de hoop een vergelijk te vinden."