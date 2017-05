Danira Boukhriss & Bart Peeters brengen "You've got a friend in me"

Danira Boukhriss Terkessidis zong onder begeleiding van Bart Peeters het lied "You've got a friend in me" tijdens uitzending van "Iedereen kanker" om alle kankerpatiënten en hun begeleiders een hart onder de riem te steken. Want oprechte vriendschap is enorm belangrijk in moeilijke tijden.

