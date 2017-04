"Vermächtnis: Die Kohl-Protokolle" van de journalisten Heribert Schwan en Tilman Jens verscheen in de herfst van 2014 en lokte een discussie uit over het ware gelaat van de politicus, die Oost- en West-Duitsland herenigde. Kohl werd in het boek immers als een cassant en verbitterd personage neergezet.

De biografie steunt op 600 uur van gesprekken die Kohl tussen maart 2001 en oktober 2002 met Heribert Schwan voerde. De ex-kanselier had Schwan gekozen om samen met hem zijn memoires te schrijven, een project dat in 2009 afgebroken werd.

In het boek spreekt Kohl onder meer kwaad over Angela Merkel, die hij in het begin van haar carrière onder zijn vleugels had genomen.