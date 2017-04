"Ride upon the storm", een coproductie van de Deense televisie en het Frans-Duitse Arte, is dit weekend voorgesteld in Parijs. "De titel is ontleend aan een oud gedicht", vertelde de scenarist daar aan het Franse persagentschap AFP. "De storm uit de titel zal het leven van de familie in de reeks overhoop halen, maar ze moeten er doorheen."

Terwijl hij de kijkers van "Borgen" onderdompelde in de wereld van politiek en pers, snijdt de Deen Adam Price in zijn volgende reeks een heel ander, maar daarom niet minder relevant thema aan: geloof. "Ride upon the storm" is het portret van een domineesgezin met twee zonen. "De ene doet wat van hem verwacht wordt, de andere is het zwarte schaap van de familie. Een zeer bijbels gegeven dus."

"Na 30 afleveringen te hebben doorgebracht in de wereld van een vrouw -politica, atheïstisch, met een zeer sterk karakter-, had ik zin om mannelijkheid te exploreren", zegt hij. "En hoe kan dat beter dan met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?"