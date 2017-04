Iron Maiden trapt Europese tournee af in Antwerpen

De Britse heavy metalband Iron Maiden heeft vanavond het startschot van zijn Europese tournee gegeven in het Sportpaleis. Het concert was in een uur tijd uitverkocht. De band heeft meer dan 100 miljoen platen verkocht en blijft populair, bij alle generaties.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Iron Maiden trapt Europese tournee af in Antwerpen

De Britse heavy metalband Iron Maiden heeft vanavond het startschot van zijn Europese tournee gegeven in het Sportpaleis. Het concert was in een uur tijd uitverkocht. De band heeft meer dan 100 miljoen platen verkocht en blijft populair, bij alle generaties.