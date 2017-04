Hoewel de vier goed met elkaar konden opschieten, verwaterde het contact. Enkele jaren geleden kwamen ze voor het eerst weer samen, op vraag van tv-maker Eric Goens. Hij volgde Jacques Vermeire voor “Kroost” en vroeg of de vier elkaar nog eens wilden ontmoeten. “We gingen zitten en het was exact hetzelfde als zoveel jaar terug”, zegt Christoffels. “Alsof de tijd had stilgestaan en die jaren er tussen er niet waren geweest.”

De microbe hadden ze opnieuw te pakken en niet veel later lagen er plannen voor een theatertournee. Eén theatershow in het cultuurcentrum van Lier was het plan, maar het succes besliste daar anders over. De vier zijn ondertussen al een jaar aan het touren doorheen Vlaanderen en in september start een nieuwe tournee, zij het met een ander concept. “Nu is het veel spel met een beetje show, volgend seizoen wordt het veel show met een beetje spel”, zegt Van Eeghem.