Nederlander schrijft biografie van Luc De Vos

In november zal de gevierde zanger Luc De Vos drie jaar dood zijn. Vanavond is zijn biografie voorgesteld in Gent. Opvallend is dat een Nederlander, Leon Verdonschot, het boek schreef. Zelf was hij een Gorki-fan en hij vond het onbegrijpelijk dat geen enkele Vlaming al een boek over De Vos had geschreven.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Nederlander schrijft biografie van Luc De Vos

In november zal de gevierde zanger Luc De Vos drie jaar dood zijn. Vanavond is zijn biografie voorgesteld in Gent. Opvallend is dat een Nederlander, Leon Verdonschot, het boek schreef. Zelf was hij een Gorki-fan en hij vond het onbegrijpelijk dat geen enkele Vlaming al een boek over De Vos had geschreven.