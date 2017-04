Ook op sportief vlak is er voor Crombez weinig reden tot juichen. "Een zwangere buik: dat is de standaard", grapt hij nog voor de fysieke testen, waaraan kinesist Lieven Maesschalck elke deelnemer onderwerpt. De sportarts is duidelijk: "Er is veel werk aan de winkel, maar niets is onmogelijk", klinkt het. "John, in jouw geval moet je vet worden omgezet in spieren. Je moet dringend beginnen te sporten. En als je langer wil leven, dan zou ik maar stoppen met roken."

Crombez vat de koe meteen bij de hoorns en rookt voor de camera zijn laatste sigaret, iets wat zijn kabinetmedewerkers meteen moeten ontgelden. "De gewoonte loslaten is echt héél erg. De sigaret maakte op veel momenten deel uit van mijn dagelijkse leven, merk ik nu", zucht hij. "Ik vrees dat ik meer snoep ter compensatie. Laat me maar even gerust", lacht hij.